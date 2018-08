28. ja 29. augustil toimusid Pakril plaanilised demineerimistööd, mille käigus tehti kahjutuks 158 saarelt leitud mürsku. Leitud mürsud oli saksa pärituolu ning kaalusid ligikaudu 50 kilogrammi. Hävitustööd toimusid Põhja-Eesti pommigrupi, Kaitseväe demineerijate ja miinituukritega koostöös.

Pakri saartelt leitud lõhkekehad transporditi aluste ja tõstekottidega merepõhja ja tehti seejärel kahjutuks. „Meres hävitamise kasuks räägib nii suure koguse lõhkematerjali leiu puhul asjaolu, et lõhkamine on sel viisil ohutum ja ka ohu-ala väiksem,“ selgitab Põhja-Eesti pommigrupi juht Raido Taalmann. Samuti toob Taalmann välja, et taolised plaanilised tööd on suurepärasteks võimaluseks harjutada koostööd strateegiliselt oluliste parteritega. „Päästeamet, Merevägi ja Kaitsevägi –me seisame kõik hea selle eest, et inimestel oleks Eestis turvaline ja hea elada, ühtlasi tähendab see aga seda, et peame omavahel tihedalt koostööd tegema ja koos harjutama,“ seletab Taalmann.

Lõhkamistöödel osalesid mereväe miinituukrid ja staabi- ja toetuslaev Wambola, mis oli kohaldatud mobiilseks miinituukrite tööjaamaks. Miinituukrite kasutada on modernne ja turvaline erivarustus, mis toetab allveedemineerimiste läbiviimist ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele.