Nautisime koos muusikaõpetaja ja laulja Heidy Tammega hommikusööki luksusliku interjööriga nooblis Kadrioru restoranis iO. See on koht, kus saab nautida hõrgutavaid maitseid ning veeta suurepäraselt aega.

End eestlaste südamesse laulnud ja tänini armastatud muusikapedagoog Heidy Tamme tähistab tänavu kolme juubelit: Heidy juubeldab 75 eluaastat, 55 aastat laval ja 45 aastat lauluõpetajana. Oma juubeliaastale paneb ta väärika punkti kontserdiga "Õnne tipul", mis toimub novembrikuus kolmel korral Eestimaa eri paikades.

Heidy Tamme sünninimi on Heidy Laanemäe ja ta on sündinud 5. aprillil 1943 Uljanovskis. Ta lõpetas koori- ja orkestridirigeerimise erialal Tallinna Muusikakooli aastal 1964 ja konservatooriumi 1966. Aastatel 1967–1983 töötas ta Eesti Filharmoonias solistina. Aastatel 1967–1969 laulis ta ansamblis Laine. Ta osales ka ETV ülipopulaarses laulusaates "Horoskoop".

Legendaarne lauljatar on muu hulgas esinenud koos ansamblitega Vana Toomas ja Sinilind ning osalenud estraadikavades koos Uno Loobi, Nikolai Samohvalovi ja Oleg Melnikuga. Aastal 1983 asus ta elama Soome, kus on töötanud muu hulgas Helsingi popi- ja džässikonservatooriumis lauluõpetajana. Soomes elas Heidy 30 aastat. 2007. aastal pöördus ta Eestisse tagasi.

"Hommikusöök staariga"; Heidy Tamme; Anu Saagim; Restoran & Lounge IO; Kadriorg (Jörgen Norkroos)

Meie rääkisime Heidyga hommikusöögilauas tema keerulisest lapsepõlvest alkohoolikust isaga, värvikast kooliajast, üle kivide ja kändude kunagisest Nõukogude Liidust lahkumisest, 30st kirevast aastast Soomes ja tema tänastest tegutsemisest Eestis - pedagoogiametist ja aktiivsest osalemisest poliitikas.

Ka teadsid et just Pelgulinnas möödus Heidy Tamme lapsepõlv, täpsemalt aadressil Kopli tänav 16, kus praegu on restoran Boheem. Kuid kahjuks polnud Heidy lapsepõlv sugugi roosiline. Lauljatar kasvas nendes ruumides üles pidevas hirmus ja teadmises, et iga väiksemgi vale liigutus võib äratada tema isas vägivallahoo, mille all kannatasid pisike Heidy ja ta ema pea iga päev.

"Meie pere elas sellisel hukkuval laeval, kus kõik toimus nii, nagu isa tundis või oli. Kui isa oli kaine, siis oli rahu maa peal, kui isa oli purjus, siis oli siin sõda. Minust kasvas väike ekspert. Mäletan, et kui isa pani võtme lukuauku, siis ma kuulasin, kas täna ööbime kodus või väljas," meenutas Heidy.

Aga kuidas suhtub Heidy vananemisse?

"Kui mõni naine pelgab vananemist ja varjab oma vanust, siis mina vaid rõõmustan selle üle. Olen tõesti uhke selle üle, et olen 75. See on suur õnnistus, kui saad elada nii palju aastakümneid ja teha seda, mida sa tõesti tahad ja mis teeb sind tõeliselt õnnelikuks. Mind teeb üle kõige õnnelikuks loomulikult muusika.“

Heidy Tamme tunnistab, et ka tema igatseb enda lähedale väärikat ja tarka meest.

"Olen oma avatuse ja aususega ning ka austuse ja armastusega elus alati hakkama saanud. Võib-olla pole see meestele alati meeldinud. Aga miks ma peakin loobuma iseendast, sest mõni mees tahab nii? Sellepärast pole mul ka suhetes lihtne olnud. Reeglina ei suuda nõrgad mehed sellise tugeva naiste kõrval olla."

"Loomulikult igatsen ka mina enda lähedale väärikat ja tarka meest, kellega oleks mõnus koos olla. Samas olen õppinud olema iseseisev ja pean endast lugu. Ma ei tõrju kedagi, aga pole nukker, kui olen üksi. Ja kuni minu kõrval pole ­väärikat meest, pole mul ka kedagi teist vaja. Mulle meeldib ka iseenda seltskond ja iseseisvus. Ma ei taha kellestki sõltuda."

"Samuti meeldib mulle mõelda, et noorus ei kao kuhugi. See on meiega sünnist surmani. Öeldakse küll eakad, aga mina nii ei arva. Me lihtsalt küpseme väärikamaks, aga noorus on meie sees edasi. Mind teevad nooruslikuks just laul, tants ja naer."

Saatus on lauljatarile halastanud

"Kui sõda algas, evakueeriti minu vanemad Jaroslavli. Isa läks ees ja ema järele. Mina olen sündinud ­muldonnis. Esimesed kümme päeva minu elus olid kohutavad. Sain tiisikuse nakkuse ja ellujäämine oli ime. Saatus halastas mu peale. Samas kasvasin ma Venemaa avarustes väga võimsa toidu peal. Sõin lihtsaid toite, nagu kartul ja hapukurk."

"Kui meie perekond Eestisse naasis, oli meie Kala­majas asuvasse kolmetoalisesse korterisse kolinud palju ­inimesi. Mööbel oli laiali tassitud. Aga lõpuks saime ikkagi kaks tuba tagasi, aga kolmandasse jäi elama kuueliikmeline pere. Võite seda ühisköögi värki ette kujutada, mis meil seal toona oli."

"Aga õnneks oli kohe üle tee Raudteelaste klubi, kuhu ema mu laulma ja esinema saatis. Mäletan sedagi, et mul oli imeilus ema tehtud tärgeldatud kleit ja rokokoolokid. Olin noor ja täis lootust. Õnneks on ema mind igasugustes olukordades kaitsnud ja julgustanud. Ta on andnud mulle usu iseseisvasse endasse. Minu juuksuriametit pidanud ema oli energiline ja toimetulev ning andis need omadused mullegi edasi ja kõik ülejäänu on juba ajalugu."

Heidy Tamme tähistab juubelikontserdiga kolme juubelit

End eestlaste südamesse laulnud ja tänini armastatud Heidy Tamme paneb oma juubeliaastale väärika punkti kolme kontserdiga „Õnne tipul,“ kus löövad kaasa Ivo Linna, Karl Madis ja Karavan, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja showtrupp Showstoppers. Kontserdipaiku on kokku kolm: Pärnu, Tartu ja Tallinn.

Kontserdi pealkiri „Õnne tipul“ on valitud lauljatari 60-ndate hittloo järgi. Heidy Tamme:„Ma olengi õnne tipul, sest mind on õnnistatud sellega, et olen oma elus saanud teha nii ilusaid asju“. Kaassolistide valikut põhjendab lauljatar: „Oleme Karliga väga ammused head semud, Ivoga aga koos laval kasvanud, ka minu 50ndal juubelikontserdil laulsime koos duetti. Mulle meeldivad need, kellel on hääl, mitte need kes häälitsevad, selle järgi sai valitud ka nooremad lauljad. Ma olen väga rõõmus, et nad andsid oma nõusoleku.“

Kontserdi kava on mitmekülgne ja kirev ajarännak 60ndatest tänapäevani välja läbi ballaadide, estraadi ja hittide, laule laiast maailmast, millele kaasesinejad lisavad oma eripära. „Lustime ja laulame neid laule, mis on meid läbi aastate saatnud!“ ütles Heidy Tamme.