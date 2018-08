Hiljutine peaministri ja jõustruktuure esindavate ministrite jooks Kanuti aeda oli ühelt poolt naeruväärne ja samas väga kurb ja mõtlemapanev. Loomulikult ei puudunud heast seltskonnast ka Taavi Aas koos oma lähikondlastega. Mõni päev varem otsiti süüdlasi ja vaieldi selle üle, kes peaks Tallinna linnas toimuva eest vastutama. Kohe teatasid tõsised ja karmid mehed vajadusest šokivangistuse järele, seadusandluse karmistamisest, noorte kuritegevuse vastase võitluse tõhustamisest jne. Ometi puudusid sellelt turneelt need tegelased, kellele esitaksin esmajoones küsimuse, miks noored ei lepi neile Tallinnas pakutavaga ja otsivad alternatiivseid ja mõnikord ka mitte eriti seaduspäraseid tegevusi? Hea küll, haridusministril oli kiire ja tal oli koer järjekordselt jooksus, kuid sotsiaalse keskkonna ja seal toimuva üle vastutavad suisa kaks ministrit. On ammu teada, et Tallinna koolides toimuv on paljuski nagu paralleelmaailm, mis muutunud häälte kogumise ning nendega kauplemise sümboliks. Samuti on ammu teada, et meie pealinnas ei rahulda lapsi ega lapsevanemaid linna poolt pakutavad huvihariduse- ja sportimisvõimalused. Erakätes olevaid tegevusi linnavalitsus ei toeta kohe põhimõtteliselt, mistõttu need ei ole alati lastevanematele taskukohased. Mis aga on takistanud rajamast rohkem rulaparke, kus saaks kontrollida ja arendada oma jõudu ja oskusi? Kõrvuti „valituile“ mõeldud spordialadega nagu idamaised võistluskunstid, võiks mõelda ka selle peale, kuidas veel muundada teatud eas pulbitsevat toorest jõudu eesmärgistatud tegevuseks, mille üle võiks uhkust tunda.

Mõnda noort inimest saaks aidata sellega, et leida võimalus mõne ameti selgeks õppimiseks või töökoha leidmisel. Jah, kui noor inimene teatab hoopis soovist tappa, et teada saada, mis tunne tekib, siis on vaja kiiremas korras arsti, mitte politsei abi. Ma ei usu, et ükski neist kõrgetest ametnikest üldse teaks, miks jätab liiga palju lapsi kooli pooleli või on pidanud võimalikuks ja vajalikuks istuda noorte juurde ja küsida, mida nad ootavad oma riigilt või linna käest.

Tallinna linnas on kaheksa linnaosa koos ülivõimsa ametnike armeega. Miks Kesklinna vanem Vladimir Svet, teades et juba mõnda aega on noorte lemmikkohaks kujunenud Kanuti aed, ei oleks võinud paluda kolleegi Jaak Jusket (või kedagi teist) volikogust minna samuti sinna – ja mitte ainult korra! – ja rääkida nii Kanuti aia saamisloost kui ka Tallinna vanalinnast? Ükskõiksus? Rumalus? Pahatahtlikkus? Need on küsimused mitte ainult Vladimir Svetile, vaid kõigile Keskerakonna poliitilise taimelava kasvandikele. Vanasti oli Tiina Mägil kanda oma missioon Kodulinna majaga ja ma tean, et see oli edukas. Täna pakutav lahendus on politseijõudude kaasaliikumine noorte kogunemiskohtadesse. Nigelatest valikuvõimalustest tingitud mässumeelsed noored ei ole tarakanid, keda kõrvetatakse eemale kuritegelikeks gängideks sildistamise teel. Piinlik!