Rootsi kroonprintsess Victoria käis koos abikaasa prints Danieliga Eestis visiidil. Päeva alustasid nad koos president Kersti Kaljulaidiga Kadriorus, edasi sõideti Naissaarele, et kohtuda sealsete Eesti rootslastega. Meri aga möllas vaatamata võimukatele naistele laevapardal omasoodu ja tegi Kaljulaidi ja printsess Victoria märjaks. Kaljulaidile ja printsess Victoriale pakkus see palju nalja ja rõõmu.

Augustikuus võis tänavu nautida veel sooja suveilma ja sellega kaasnevaid veemõnusid. Vee puudutust said Eestimaa pinnal tundma nii peaminister Ratas, president Kaljulaid kui ka Rootsi kroonprintsess Victoria. Kõik see ja palju muud põnevat jäi augustikuus Õhtulehe fotograafide kaamerasilma ette.

Nelijärvel toimuvatel Keskerakonna suvepäevadel jäi Õhtulehe paparatso kaamera ette ka erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, kes jahutas ennast järvevees.

Carl Danhammer (Jürgen Niit)

Omal ajal Eesti Elviseks nimetatud Soome ärimees ja elukunstnik Carl Danhammer naudib juba 13 aastat printsi staatust: 2005. aasta 13. jaanuaril toimus Aafrika mandril Bole'i linnas tseremoonia, kus valge mees tõsteti Ghana printsi staatusse ja mees kannab sellest alates nime prints Tamawura. Praegusel ajal elabki Danhammer suurema osa ajast Aafrikas, Ghana pealinnas Accras.

Põnnide malematš legendi vastu. (Aldo Luud)

President Kersti Kaljulaid kolis üheksaks päevaks Narva. See tõi piirilinna igapäevase eluolu meedia keskpunkti.

Weekendi festival 2018 (Jörgen Norkroos)

Weekendi festival 2018 (Jörgen Norkroos)

Juba neljandat aastat Pärnu rannas toimunud Weekendi festivalile kogunes sulelisi, karvaseid ja depileerituidki. Ilusad tüdrukud, humoorikad kostüümid ja maani täis reivihundid. Seda kõike sai seal näha.

Kiiruisutaja Saskia Alusalu pärast Ironmani triatloni. (Tiit Tamme)

Tallinnas peetud triatloni Ironmanil juhtis pikalt Marko Albert, kuid lõpuks pidi ta leppima kolmanda kohaga. Naiselikku sära tõi teiste seas võistlusele Pyeongchangi taliolümpial neljanda koha saanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, kes osales kuulus koos ujuja Heli Hiiemäe ja jooksja Kaisa Kukega parimasse naiskonda! 180 kilomeetrit jalgrattasadulas. Peaaegu nagu Tallinnast Tartusse! Ja ihuüksi vändates, sest Ironmanil on tuules sõitmine keelatud.

Üheslaulmine (Erki Pärnaku)

Eesti taasiseseisvumispäeva eelõhtul leidis Tallinna lauluväljakul aset üheslaulmine, mis oli osa EV100 kultuuriprogrammist. Üheslaulmisel nautisid ilusat õhtut ka Rootsi kroonprintsess Victoria, prints Daniel ja Eesti president Kersti Kaljulaid. Rõõmsas tujus Rootsi kuninglik paar lahkus pärast peo esimese poole lõppu. Üheslaulmine algas kell 19.30 ja kestis öösel kella poole üheni.

Tartu ülikooli rektori Toomas Asseri inauguratsioon. (Aldo Luud)

„Täna saab valitud rektorist ülikooli teenija, ta astub ülikooli teenistusse. Inimesed, kes teenivad riiki või rahvast on üllamad kui need, kes teenivad ainult iseennast. See on natuke laulatuse moodi, sest kui see on möödas, siis tagasiteed enam pole,“ andis Tartu ülikooli kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar pidulikul tseremoonial ameti üle Toomas Asserile.

Marii Karell (Tiina Kõrtsini)

„Alguses olin ikka üsna närviline – tegime „Radarit“ ju hingega. Aga no mis teha, tuli vaadata uue võimaluse järele,“ meenutab Marii Karell suvenädalaid, mis järgnesid tema ootamatule lahkumisele Kanal 2 telesaatest „Radar“. Muu hulgas ka Naistelehele, Nipiraamatule ja „Ringvaatele“ elu sisse puhunud ajakirjanik räägib, mida ta nüüd teeb. Aga jutustab sellestki, kuidas toimetada kontoris, kus töötavad ka endine ja praegune abikaasa.

(Martin Ahven)

Tallinna loomaaia asukad tähistasid oma kodukoha sünnipäeva.

(Martin Ahven)

15. augusti õhtul olid umbes 50 miljoni televaataja pilgud suunatud Tallinnasse Lilleküla staadionile, kus toimus UEFA superkarikamäng Madridi suurklubide Reali ja Atletico vahel. Ka Õhtulehe fotograafid Martin Ahven ja Robin Roots olid suure jalgpallipeo keskpunktis ning jäädvustasid suursündmuse parimad hetked.

Reket ja Nublu naistega! (Martin Ahven)

Tallinna lennujaama külje all astusid külaliste ette üllatuskontserdiga Eesti hetkel ühed kuumimad räpilõvid Reket ja Nublu. Rahvas oli kogunenud vastvalminud parkimismaja katusele, kuhu oli üles seatud lava koos heli- ja pürotehnikaga. Reket ja Nublu saabusid lavale aga eriti stiilselt – helikopteriga. Ligi 500 pealtvaatajale esitati kõvemaid helisid - sealhulgas sai kuulda Nublu hitti "Mina ka", värskemat singlit "Öölaps" ja Reketi hittlugu "Võitja". Ürituselt ei puudunud ka ilutulestik ja tantsutüdrukud.

