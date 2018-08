Surmahaige tüdruk sai mõned päevad pärast oma iidoli Drake'i visiiti uue südame. Ilma selleta oleks 11aastane Sofia surnud.

"Sofia on lõikussaalist väljas! Operatsioon läks hästi. Ta sai tõeliselt hea tugeva südame," seisab Sofia Sanchezi Go Fund Me lehel.

11aastasel tüdrukul oli BBC Newsi teatel diagnoositud kardiomüopaatia, mis põhjustab südamepuudulikkust. Alles hiljuti oli ta avaldanud fotod Kanada räppari drake'iga, kes oli Chicagos Lurie lastehaiglas käinud.

Sofia teatas hingeminevas videos, et üks tema sünnipäevasoov - Drake'iga kohtumine - on täide läinud. Kuid ta ootab veel teist kinki, uut südant. "Teate, mis?" ütleb Sofia ema Instagrami videos. "Täna see juhtus."