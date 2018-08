1. septembril läheb üle Eesti üldhariduskoolidesse 150 800 õppurit. Koolipsühholoog Karmen Maikalu sõnul algab koolirõõmu hoidmine lapsevanemast, aga mitte koolist ega lapsest endast.

Maikalu väidab Maalehele antud intervjuus, et lapsevanem peaks lapsega päevas suhtlema kasvõi viis minutit, aga soovituslik miinimum on 15 minutit. "Kuigi viis minutit tundub nii lühike, pole paraku osas peredes sedagi. Ma julgustaks enamat - vähemalt 15 minutit lapsega suhthlemist iga päev! Ka see on lühike aeg, kui mõelda, et jõuad vaid Facebooki lahti teha, kui minutid on kadunud..." ütleb Maikalu. "Kui õnnestuks igal päeval leida aega, mil oled täiesti lapse päralt, saab sellest alus omvahelisele lähedasele ja usalduslikule suhtele."

