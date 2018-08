Rutiin tundub veelgi tüütum kui enne puhkust, vara ärkamine ja kohustuste täitmine ei taha kuidagi sujuma hakata. Terviseleht Health.com annab nõu, kuidas üleminek muretult puhkuseajalt tööle kulgeks nii, et puhkusega tekkinud mõnus lõõgastustunne päevapealt ära ei kaoks. Kui oled ülemus, arvesta sellega, et puhkuselt tulnu võib veel mõnda aega olla natuke aeglane. Nagu sa isegi.

Puhkusestki tuleb puhata

Tule reisilt või suvekodust natuke varem tagasi. See võib kõlada pisut imelikult - miks peaks keegi tahtma mõnusat puhkust lühemaks teha?

Tegelikult on hea, kui veedad enne tööleminekut paar päeva rahulikult kodus. Kui käisid reisil kusagil kaugel, on vaja harjuda ajavahega, aga ka muidu kulub ära võimalus harjuda taas oma kodu argipäevade rütmiga. Siis pole tööle minnes tunnet, et pead ühest aktiivsest tegevusest - sageli puhkus seda ju on - kohe teise üle minema. Jõuad ka kodu korda teha, rahulikult asjad lahti pakkida, pesu pesta ja kõik pisiasjad ära teha, mis siis esimese puhkusejärgse tööpäeva lõpus sulle jalgu ei jää. See on tõsi: vahel on tõepoolest vaja puhkusest endast puhata.

Alusta tööl tasa ja targu

Esimestel tööpäevadel võta nii rahulikult kui võimalik, ära pressi esimest tööpäeva kohe viimase piirini kohtumisi ja koosolekuid täis. Tee esimesel päeval ainult nii palju, kui ilmtingimata vaja, ja lisa järgmistel päevadel tegemisi järk-järgult juurde. Ka kõige muuga ära püüa kohe naasta varasemasse argirutiini, näiteks ära torma kell seitse hommikul võhmatrenni, ehkki enne puhkust oli see tavaline. Kindlasti ära jäta vahele lõunapausi, kontoritööl tee ka tööpäeva jooksul väikesi pause, et laua tagant tõusta ja end pisut liigutada.

Luba endale lõõgastust

Kui veetsid puhkuse mere ääras, proovi võimaluse korral asjad sättida nii, et saaksid enne tööpäeva algust ujumas käia. Kui olid linnapuhkusel, mine kontoris einestamise asemel välikohvikusse ja lülita end selleks põgusaks hingetõmbeajaks töömõtteist välja.

Plaani ka töönädala õhtuteks ja nädalavahetuseks väikesi minipuhkusi - töökohustuste täitmine läheb hõlpsamalt, kui on, mida oodata. Õhtusöök restoranis, sõit maale või mere äärde, väike matk, piknik või aiapidu sõpradega - midagi mõnusat ja lõõgastavat. Suvi ju kestab ja see, et ametlik puhkus on läbi, ei pea tähendama, et puhkuselaine peaks vaibuma.