SA Kadunud pöördub Facebooki kaudu inimeste poole palvega aidata kindlaks teha isikud, kes viimase kuu jooksul on liikunud mööda Eestit välismaist numbrimärki kandva punase sportautoga Kia Stinger. Sihtasutuse teada nähti autot viimati Weekend festivali ajal Pärnus.

Nimelt jäi mõne aja eest sõprade juurest koju minema pidanud inimene ootamatult kadunuks. Väidetavalt istus ta just nimelt kõnealuse punase auto peale. Täpsemalt SA Kadunud juht Aare Rüütel sel teemal rääkida ei soovi.

Politsei- ja piirivalveamet ütleb, et SA Kadunud teade on seotud mõne aja eest otsitud inimesega, kes on leitud ja kellega on kõik korras. „Politsei antud abipalve jagamist vajalikuks ei pea,“ ei ole politsei pressiesindaja Ilmar Kahro sõnul muretsemiseks põhjust.

Rüütel aga leiab, et juhtumis on vastuseta küsimusi, mis väärivad väljaselgitamist. „Ma olen aastate jooksul kuulnud väga erinevaid lugusid kadumistega seotud autodest. Paljud neist tunduvad esimesel kuulamisel ulmevaldkonda kuuluvat, kuid see ei loe. Minu jaoks ei ole tegemist usu küsimusega, kas infoandja räägib täit tõde. Kui eksisteerib kas või üks võimalus sajast, et räägitu võib olla tõene, panustan ma oma aja pigem otsimisele, kui et istun tugitoolis,“ sõnab Rüütel. „Autot kasutavad inimesed on pidanud ööbima, tankima, parkima, ostma süüa, joogivett ja sigarette. Pöördume avalikkuse poole lootuses, et leidub keegi, kes oskab meid juhatada kohtadeni, kus nad võisid jääda turvakaamera videosalvestisele kas Weekendi nädalavahetusel või enne seda,“ räägib Rüütel ja palub võtta ühendust ka kõigil neil, keda eelpool kirjeldatud autoga sõitma on kutsutud.

Kuna Pärnus liigub ringi veel üks sama värvi ja marki Eesti registreerimisnumbrimärgiga auto, palub SA Kadunud tähele panna, et otsitaval sõidukil on välismaine numbrimärk. Info saab edastada SA Kadunud telefonile 6616776 või kirjutada e-mailile aare@kadunud.ee. Igale infoandjale on tagatud anonüümsus.