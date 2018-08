Esialgsetel andmetel Leesi-Kuusalu maanteel hukunuga lõppenud avarii põhjustanud Jaak Tammeka isa on Joel Tammeka, kes kogus 1980. aastatel kuulsust autosportlasena.

Peale sõiduautodel nopitud võitude on vanemal Tammekal ette näidata veoautol Kamaz läbitud maratonralli Pariis–Dakar kolmas koht.Kui 2005. aastal poja probleeme kommenteerima pidanud isa teatas üsna napilt, et poeg on suur mees ja teab ise, mis teeb, siis nüüd on Joel Tammeka murest murtud. Ta ütleb, et pole saanud pärast avariid pojaga rääkida ega tea seetõttu juhtunust midagi.

„Mul on teada ainult see, mis meedias kirjutatakse,“ kommenteerib isa. „Ja kui teie lapsega juhtub midagi sellist, nagu praegu on juhtunud minu pojaga, siis saate aru, et ma ei oska mitte midagi vastata. Ma ei oska endale mitte midagi vastata, inimestele mitte midagi vastata. Ma ei oska mitte midagi teha. See on kohutav õnnetus! Ja muud midagi ma ei oska öelda. Siin ei aita ei nutt, naer ega miski.“

