Riigi ilmateenistus lubab nädala teiseks pooleks sombust ilma ja sajuhooge. Päeval on aga siiski enamasti sooja 20 ringi kandis, nii et sulejopet veel välja otsima ei pea.

Neljapäeval suundub madalrõhuvöönd Peipsi järve tagant Soome lõunaossa ja selle servas sajab meil mõnes kohas hoovihma. Samal ajal Läänemere ääres on mõjusam kõrgrõhuhari ning saartel ja läänerannikul on enam selgemat taevast ja ilm põhiliselt sajuta. Tuul puhub öösel idakaarest ja Virumaa rannikul on puhanguid 12 m/s, päeval tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul ja pilvisema taeva all kuni 15°C, päeval 17..21°C.

Ilm neljapäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel ulatub Virumaale veel hääbuva madalrõhuvööndi serv. Samal ajal liigub Läänemere lõunavete kohale väike madalrõhkkond ja laieneb Balti riikide poole. Öösel on laialdaselt selget taevast, aga udu tekkimiseks on tingimused soodsad. Üksnes Virumaal ja Peipsi ääres on pilvi, millest kohati veidi vihma võib tulla. Päeval saartel pilvisus tiheneb ja jõuab tõenäoliselt ka vihm. Õhtu poole laienevad sajupilved ka mandri lääne- ja edelaossa. Tuul on nõrk kuni lõunani, siis muutub saartel idakaare tuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 7..11, rannikul püsib 15°C ümbruses, päeval 20..22°C ja kuhu paksem pilvekiht laieneb, seal jäävad termomeetrinäidud 17..18°C piiresse.

Ilm reedel (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval jääb hääbuv madalrõhkkond Läänemere ümbrust katma ja selle servas on meil vihmahoogude võimalus 25-50%. Sajupilvede mass muutub aga ebaühtlaseks ning kõikjale vihma kindlasti ei jagu. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kraad-paar enamgi, päeval tõuseb 21..22°C-ni, vihmahoo all langeb alla 20°C.

Ilm laupäeval (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval madalrõhuvöönd hääbub ja tõusva õhurõhu foonil on öö enamasti sajuta, päev üksikute vihmahoogudega (tõenäosus ~25%). Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja seda ka meie rannikuvetes. Samal ajal jõuab Norra merele aktiivne madalrõhkkond, laieneb Skandinaaviasse ning võib Rootsi rannikul edelatuult tõsta. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kraad-paar enam, päeval tõuseb 21..22°C-ni.