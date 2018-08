Põuases Eestis ja Euroopas on moodi läinud ammu unustatud kuriteoliik - heinamaadelt varastatakse veel niitmata heina kui ka heinapalle

Politsei pressiesindaja Kristi Raidla sõnul Läänemaal heinapallide varguseid registreeritud ei ole ning Lääne prefektuuris on tänavu registreeritud vaid üks heinapallide vargus: juulis Saaremaal.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Barbara Lichtfeldti sõnul on neile heinarullide vargusest teatatud kaks korda. 7. augustil anti märku, et Saue vallas Hüüru külas on keegi võõral maal heina niitnud. Peale selle niideti maha 800 kuuske. Kahelt hektarilt niidetud hein viidi minema. Kahju on 2500 eurot. Samal päeval märgati Harku alevikus Paldiski maanteel suurt heinapalli. Politseinikud veeretasid selle põllule tagasi.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Kralli sõnul pole sealkandis teada antud mitte ühestki rändama läinud heinarullist. Iisaku talunik Heiki ütleb, et ta pole sealkandis tõesti heinavargusest kuulnud, küll tulla teateid mujalt Eestist. Ida-Virumaal oli viimane teadaolev heinavargus 2014. aasta märtsis, kui taluniku põllult viidi 86 heinapalli. Talunik hindas kahju 2752 euro suuruseks.

