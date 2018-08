Hiljuti tehtud seire tulemusena avastati Saaremaa tuntuimast järvest 40 korda piirnormist suurem dikamba-nimelise umbrohumürgi näitaja.



Eesti keskkonnauuringute keskuse tehtud väikejärvede seire käigus saadud proovidest nähtub, et juulis Karujärvest võetud veeproovis oli dikambat 4 mikrogrammi liitri kohta. Vastavalt seadusele on aine piirnorm 0,1 mikrogrammi. Proovid tellinud keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist Kristiina Kebbinau ütles, et sügisel võetakse kordusproov.

Saarte Häälega vestelnud erinevad spetsialistid oletasid põhjusena põllumajandust, aga arvati ka näiteks, et tegu on jäänukiga kunagise Nõukogude Liidu sõjaväe aegadest või siis on hoopiski tegemist mõõtmisveaga.