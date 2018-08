Elo Lutsepp taandas end Vabaerakonna juhatusest. Eelmisel nädalal lahkusid juhatusest ka Vello Väinsalu ja Jaanus Ojangu, vahendab ERR Uudised.

Avalikus pöördumises andsid 14 Vabaerakonna liiget nädalavahetusel teada, et arutasid reedel olukorda Vabaerakonnas ning asusid seisukohale, et pingelises olukorras tuleb anda erakonna juhatusele nädalane töörahu, et anda aega kokkulepeteks.

Elo Lutsep saatis eelmisel nädalal erakonna liikmetele kirja, kus avaldas muret erakonna saatuse pärast. „See oli soov oma kaaslastega südamest südamesse rääkida,“ kommenteeris Lutsepp kirja Õhtulehele.

Ta ei osanud öelda millal on Vabaerakonnas oodata järgmisi arenguid.

Lutsepp tunnistas, et erakonnas on probleemid, mis tuleb lahendada, sest poliitjõudu kuuluvad inimesed ja riigikogu valimisteks välja töötatav programm on head. „On ikkagi väga kurb, kui lihtsalt meie oma sisekempluse või poliittehnoloogia, mida me ise taunime, tõttu peaksid kõik meie head ideed sumbuma,“ rääkis ta.