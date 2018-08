Põhja-Tallinna punt ja Koit Toome sõitsid vanakooli Ikarusega mööda Pelgulinna tänavaid ringi ja meenutasid oma lapsepõlve. Nimelt on neil kõigil lisaks muusika tegemisele veel midagi ühist ja see on kodukant.

Ühise retke käigus sündis ka lugu, milles on kajastatud meenutusi ja hetke emotsioone kunagisest elust. Noore inimeste mõtteid, ellusuhtumist ja valikuid, mis võib-olla alati ei olnud just kõige targemad.

Killukesest sellest on valminud lugu ja ka video: