Teisipäeval Narva ümbrusega tutvunud president Kaljulaid rikkus jalgrattaga sõites liiklusseadust.

Nimelt puudusid nii presidendi kui ka tema lähikondlaste jalgratastel signaalkellad ning kodarhelkurid, mis seaduse kohaselt peavad olema jalgratastel ja pisimopeedidel.

Presidendi kantselei pressiesindaja tõdes, et vajalikud vidinad on riigipea rattal tõepoolest puudu. "Kindlasti on need olemas juba järgmisel korral, kui ta sõitma läheb," jääb pressiesindaja optimistlikuks.

Liiklusseaduse § 87 sätestab, et jalgrattal ja pisimopeedil peab olema töökorras pidur ja signaalkell ning ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.