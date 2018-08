„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Sten, Martin ja Ragnar on sel korral kolmekesi, et rääkida järjekordsest USA massitulistamisest, mis sel korral leidis aset videomänguturniiril. Mida tähendab see mängutööstuse tuleviku jaoks? Millal hakatakse lombi taga relvadega seotud seadusi üle vaatama? Lisaks mustadele mõtetele muljetatakse ka „Cyberpunk 2077“ värske mängupilti tutvustava video üle ning vaieldakse selle üle, kas „Assassin's Creed“ peaks igal aastal ilmuma või mitte.

