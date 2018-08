Kui võiks arvata, et ühel 2aastasel lapsel on raskusi lutist loobumisega, siis Indoneesias Lääne-Jaavas elav Rapi Ananda Pamungkas proovib lahti saada suitsetamisest. Daily Maili andeil pahvib laps päevas ära 40 sigaretti.

Poiss sai halva kombe külge tänavalt konisid üles korjates. Nende lõppedes tuli tema emal, 35aastasel Maryatil, aina uusi juurde soetada.

Nüüdseks on asjasse sekkunud ka kohalikud võimud. Maryati sõnul üritab põnn halvast harjumusest loobuda, kuid nentis siiski, et laps korjab endiselt tänavalt konisid ja suitsetab neid ajal, mil ema ei näe. „Tervishoiuametnikud ütlesid mulle, et see ei saa nii jätkuda, kuid mida ma saan teha, kui talle see meeldib,“ sõnas naine. „Kui ma töötan, on ta üksi tänaval ja leiab sealt konisid,“ seletas Maryati.

2aastane ahelsuitsetaja Rapi Ananda Pamungkas (Caters News/Scanpix)

Kohalik kuue lapse ema sõnas olukorrale hinnangut andes, et Rapi on lihtsalt ära hellitatud poiss, kelle kõik soovid täidetakse. Vastasel juhul hakkavat laps karjuma ning asju loopima.

Ema sõnul pole ta oma pojaga pärast viimase suitsetama asumist arstlikul läbivaatusel käinud.