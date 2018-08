Õhtulehe lugeja Ain saatis väljaandele video koristatud odrapõllust ning avaldab arvamust, et saak on väga kehvasti koristatud. Aini meelest pole põllumeestel mingit õigust põuahüvitist nõuda, kui saagikoristuse tase on nii madal.

"Selline näeb välja odrapõld mõni nädal pärast viljakoristust. Kas see on normaalne saagikoristuse tase," küsib Ain ja imestab, et põllumehed tahavad PRIA-lt põuakahjude hüvitamist saada.

"Varsti peame riigi rahakotist leivavilja sisse ostma tänu sellisele koristusele. Vähemalt mitme seemne jagu vilja jäi põllule. Kas tõesti ei osata enam peksukorvi seadistada, et kadu oleks miinimumini viidud? Vene ajal saadeti selline kombainer põllutööliseks, kive koristama," kõneleb Ain, kes Vene ajal ise kolhoosis masinate peal töötas.