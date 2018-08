Mees läheb arsti juurde ja kukub seletama, et temal on vähk. Kohe kindlasti on vähk.

No arst siis uurib ja puurib ja teeb analüüse ja mida kõike ning lõpuks teatab:

"Vaadake, seltsimees, teil on hoopis neerukivid, aga vähki teil küll ei ole!"

Mees sellepeale: "No, aga kas te kivi alla vaatasite?"