Kui heitlust peaministri koha peale võrrelda spordivõistlusega, näiteks jooksumaratoniga, saab öelda, et ajal kui Reformierakonna esimees Kaja Kallas jätkuvalt rahulikus tempos sörkis, hakkas Keskerakonda juhtiv Jüri Ratas spurtima ja jättis Kallase kilomeetrite kaugusele.

Täpselt seda näitab Eesti Päevalehe Turu-uuringute AS-ilt tellitud värske uuring, kus inimestel paluti nimetada nende arvates kõige sobivam peaminister. Küsitluse järgi toetab Ratast 30% ja Kallast 22% valijatest.

Mart Helmet näeb peaministrina vaid 9% valijatest ning valijate seas on toetust kaotanud ka Helir-Valdor Seeder, keda varasema 26% asemel toetab nüüd vaid 15% Isamaa valijatest. Samal ajal on Jevgeni Ossinovski toetus sotside valijate seas pisut tõusnud: varasema 19% asemel toetab teda nüüd 28% sotside valijatest, sama suur on nende toetus Kallasele.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.