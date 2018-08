Klientidele fantastiliste omadustega tooteid pähe määriv naine kinnitab, et tööandja sunnib teda pidevalt valetama.

Laura kõige kurvem kogemus on aga kliendiga, kes soovis tellida juukseid kasvama panevat šampooni, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Naisterahvas ütles mulle telefonis, et tal on kasvaja, ta saab kiiritusravi ja soovib, et see imetoode aitaks tal uuesti juukseid kasvatada. Kuigi ma tean, et võib-olla mu kõnesid kuulatakse pealt, siis sellise asjaga mina haigele inimesele valetama ei hakanud. Ütlesin lihtsalt, et teate, ma parem ei soovitaks seda teile, ärge palun tellige, ehk leiate midagi toimivat apteegist," meenutab Laura kurba vahejuhtumist.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.