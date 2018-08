Ema Liina räägib, et on üritanud oma jõuku kuuluvat poega kasvõi väevõimuga kinni hoida, kuid laps teeb ikka, mis ise tahab ning lisaks käivad poja sõbrad Liinat kodus ähvardamas.

Liina räägib Eesti Päevalehe veergudel, et on oma poega pisarsilmi anunud, et too ei läheks välja. Naine on seisnud ukse ees, kui poeg räuskab ja vihaselt mööblit lõhub, kuid kõik see on olnud asjatu ning Liina ei tea enam, kust abi otsida.

Liinat on käinud kodu ukse taga autotäis poisse ähvardamas, et ta oma poja rahule jätaks. „Lubasid ära vägistada, maha lüüa,” ütles Liina.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.