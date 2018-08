Kõige nooblim ja artistlikum salakuulaja, iseloomustavad omaaegsed ajalehed Nikolai Poljakovi, kes Leningradis opteerumiskomisjoni ilmus ja end Tartu ülikooli lõpetanud arstina esitles. Ta seletas, et on sündinud Pärnus ja on aadlik, tema isa olnud Soomes asekuberner. Toeka altkäemaksu eest tunnistas opteerumisametnik asja õigeks ning tee Eestisse oli avatud.

Siin tuli legaliseeruda. Salakuulajal oli teada, et keegi revolutsioonikeerises Venemaal kadunud Nikolai Poljakov on tõepoolest Tartu ülikooli arstina lõpetanud. Pettes vanu professoreid ja varastades arhiivist dokumente, õnnestuski tal doktoripaberid saada ja ta määrati Haapsallu nooremarsti kohusetäitjaks. Tõelise härrana hakkas Poljakov liikuma vene seltskonnas, kus nimetas end admiral Koltšaki usaldusmeheks.Talle oligi Venemaal tehtud ülesandeks siinsete valgekaartlaste järele nuhkida. Aga naistele, kelle südameid spioon nagu loogu murdis, rääkis ta, et on olnud Trotski arst.

Lõpuks selgus, et Poljakov on valearst ja ta pandi 1922. aastal trellide taha. Ta vabanes paar kuud enne 1924. aasta detsembrimässu, millest ka agaralt osa võttis. Ülekuulamisel tunnistas Poljakov, et ta on tegelikult eestlane, Viljandimaalt pärit Albert Vaimel. Hoolimata Venemaa protestidest lasti noobel spioon maha.