Esmaspäeval esietendub Estonias EV100 muusikaprogrammi kuuluv ballet „Keres“, mis inspireeritud male suurkuju Paul Kerese elust.

Balleti ühe helilooja Sander Mölderi sõnul on ettevalmistused lavastuseks käinud üle poolteise aasta. Esmalt said nad teise helilooja Timo Steineri, lavastaja-koreograaf Teet Kase ja libretist Andri Luubiga lavastuse ettevalmistamiseks kümneid kordi kokku, et arutada Kerese kohta loetut.

„Lisaks tegime intervjuusid Kerest tundnud inimestega, tema perekonnaga. Sellele järgnes kuude pikkune töö stuudios, kus proovisime pille mängides ja arvutiprogrammis ideid visandades leida helikeelt ja meloodiaid-harmooniaid, mis Kerese natuuriga sobiks. Salvestasime ka näiteks kontaktmikrofoniga malelaual käikude kõla ning kasutame neid helisid balletis,“ räägib Mölder.