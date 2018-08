4 fotot

KINDEL KVALITEET: Ivo Linna tunnistab, et talle on tulnud praegu oluliselt rohkem tööd, kui mõnel teisel eluperioodil. Laulja arvab, et see on seotud ehk lihtsalt sellega, et ta on olnud juba piisavalt kaua areenil ja rahvas teab, mida oodata. (Erki Pärnaku)