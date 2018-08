Helsingi Korkeasaari loomaaed andis teada, et sel suvel said nad endale uue asuka - väikese punase panda poja.

Loomaaed pole punase pandapoja täpses sünniajas kindel, kuna emasloomad varjavad poega pärast sündi, vahendab YLE.

Külastajad saavad uut asukat näha septembri lõpus või oktoobris.

Punane panda ehk väike panda ehk tulikass (Ailurus fulgens) on kiskjaliste seltsi kuuluv imetajaliik, kes elab mägistes metsades Ida-Himaalaja ning Edela-Hiina piirkonnas. Punane panda on looduskaitse all, IUCN on klassifitseerinud ta ohualtiks liigiks. Arvatakse, et looduses elab teda alla 10 000 isendi. Punane panda ei ole hiidpandaga lähedalt suguluses.