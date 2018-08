"Ma ütlen ausalt, et ma ei ole elus nii kurba ja löödud Jaak Joalat näinud," ütles ansambli Radar mänedžer Raivo Sersant "Vikerhommikus", kommenteeris selle suve menulavastust, Jaak Joalast rääkivat lavastust "Kremli ööbikud".

"Me töötasime koos aastatel 1980-1983, mida nimetatakse Jaagu parimateks aastateks. Ta oli vokaalselt küps, väga hea ansambel oli, meeskond töötas, väga head transamehed olid," sõnas Sersant, lisades, et tal oli sellist Jaaku võõras vaadata.

Mees arvab, et ju oli tegu lavastaja ja stsenaristi kontseptsiooniga, mida Märt Avandi täitma pidi. "Aga see Jaak polnud absoluutselt veenev. Sellist Jaaku pole kunagi olnud," rääkis Sersant ja ütles, et Joala oli alati optimistlik, ka rasketes situatsioonides. Lisaks olnud Joala heas mõttes väga mehelik mees. "Rääkis suhteliselt vähe. Kui oli vaja bändi juhendada, tegi seda konkreetsed."