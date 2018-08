YouTube'i on üles laetud uus versioon loost "Verona", mille originaali esitasid 2017. aasta Eurovisionil Laura Põldvere ning Koit Toome. Laulu teeb eriliseks fakt, et sellest on tehtud 1980ndate diskomuusika versioon ning esitajateks hoopis kaks meest.

Loo esitajaks on Austraalia päritolu Peter Wilson, kelle muusika on suuresti mõjutatud Italo-diskost. Sellest annab aimu ka uus "Verona" versioon. Lisaks teeb loos kaasa Sean Smith.

Lisaks tantsusemale rütmile on loos muudetud ka sõnu. Kui originaalis laulavad Koit ja Laura "This Western type on woman, Western type of man", siis Wilsoni versioonis lõõritavad mehed "This Western type of love, Western type of man".

Hea lugeja, kas eelistad "Veronat" kuulata Koidu ja Laura või Peteri ning Seani esituses?