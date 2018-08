Kui justiits- ja siseminister politseinike saatel Kanuti aeda jõudsid, olid avalikku korda rikkunud noored juba lahkunud. Kui seejärel liitus seltskonnaga ka väidetavalt juba koduteel olnud ja korraks parki põiganud peaminister Jüri Ratas, oli esimestel meediaspektaakli jälgijatel selge: prioriteet polnud mitte kohapealsete oludega tutvumine, vaid poliitikute lihtlabane eneseeksponeerimine.

Seda kinnitasid ka justiitsminister Urmas Reinsalu sõnad, et valitsusliikmed ei tulnud parki mitte noortekampasid otsima, vaid uurima, kuidas on korraldatud politsei töö ja millised on patrulligraafikud. On selge, et seda saanuks teha ka mujal kui lageda taeva all, kus pealegi olnuks vähem ministrite tähelepanu segajaid. Suitsetavate, lärmavate ja kohati vägivaldsete noorte kogunemine kindlatesse kohtadesse, kuhu muud linnakodanikud niisama enam ei kipugi, viitab tõepoolest sellele, et mõned elulised probleemid ei ulatu nendeni, kes linnaelu üksnes kabinettidest korraldada püüavad. Samuti on selge, et poliitikute tormijooks viimastel päevadel Eesti enim filmitud parki ei paranda midagi – ka mitte selle aktsiooniga end naerualusteks teinute mainet.

Samasugune demonstratsioon on turvameeste toomine Kanuti aeda ajutiselt korda valvama – seda, millist hiirtepidu näeme kümne päeva pärast, kui kassid läinud, vaevalt tahab keegi peale ajakirjanike oma silmaga vaatama minna. Välistada ei saa sedagi, et osa linnarahvast jõuab vahepeal tõdemuseni, et parem oli, kui lärmavad noored olid ühes kohas koos ja mitte linna peal laiali. Kuidas jutt noortega kaasa liikuvatest turvameestest ei aja linnapea Taavi Aasa ennastki naerma, on müsteerium.

Tundub, et kui peaminister Jüri Ratas nentis nädalavahetusel Keskerakonna suvepäevadel, et sellest nädalast lülitatakse end täielikult riigikogu valimiste lainele, siis ei teinud temagi nalja. Parke, kust noori suure kära saatel ära ajada, on valimisvõitlusesse asuvate erakondade õnneks igal pool Eestis, ent see, mis neist edasi saab, on nähtavasti kellegi teise asi.