„Tahaks näha inimest, kelle lemmikviiner see on,“ on mustvalgel kirjas ühel Õhtulehe pimetesti hindamislehel vorstikese number viis kommentaarina. Saatuse irooniana jõudis sööjateni viiendana just see viiner, mida majandusminister Kadri Simson hiljuti sotsiaalmeedias oma suurimaks lemmikuks nimetas.