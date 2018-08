Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis tõendeid kogumis hinnates, et Poopuu ja kannatanu suguühe toimus viimase tahte vastaselt ja süüdistatav kasutas seejuures vägivalda. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Poopuu allutas kannatanut vägistamise ajal kaelast pigistades vägivallaga oma tahtele. Toimepandud vägistamise varjamiseks tappis süüdistatav kannatanu, pigistades teda kätega kõrist kuni viimase surmani.

Samuti leidis ringkonnakohus, et Poopuule tuleb mõlema teo eest mõista üks karistus mõrva kui raskema kuriteo seaduses ette nähtud karistusraamide alusel. Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhjendatud ei karistuse kergendamine ega selle raskendamine. Karistuse puhul tuleb arvestada kergendava asjaoluna seda, et kohtumenetluse ajal hüvitas süüdistatav vabatahtlikult kannatanule ehk tapetud neiu emale ligi 600-eurose rahalise kahju. Samas karistusseadustikus loetletud karistust raskendavad asjaolud antud juhul puuduvad. Lisaks on kohtuotsusega vähenenud Poopuu esialgse süüdistuse maht, kuna ta mõisteti juba maakohtus õigeks tapmise toimepanemises vägistamise hõlbustamise eesmärgil. Nimetatud teos õigeksmõistmist ei vaidlustanud ringkonnakohtus ka prokurör. Seega on ringkonnakohtu hinnangul põhjendatud mõista kergem karistus, kui seda taotles prokurör.