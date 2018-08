Mingil põhjusel imestavad korraga kõik, et lapsed ja noored saavad hakkama jamadega. See on mõistagi ainult tänapäeva probleem, sest raamatud alates „Pal-tänava poistest“ kuni „Roostevaba mõõgani“ sisaldavad ammuseid poistekaklusi, aga toona oli maailm imeline ja tore, nüüd on aga kõik hukas.

Ja lapsevanematel on mõistagi raske – saadad lapse arvutisse, siis ründavad teda kohe kiusajad ja pedofiilid. Ilmselt hakkab ka ise mingi hetk kiusama, see on jama. Lisaks kannatab rüht ja tervis ja lisaks ei jõua laps teha kehalise tunnis enam harjutusi. Sõpradega välja ka ei saa saata, kuna siis võib ta kokku puutuda halbade lastega, minna Solarisse chillima või Kanuti aeda kaklema. Seal hakkab ta ka kohe jooma, suitsetama ja narkot pruukima.

Kooli ei saa ka saata, kuna seal kõik kiusavad, peksavad ja teevad ka narkot. Lisaks on see neetud kool suviti kinni ja siis pole nii ehk naa lapsi kuhugi saata.