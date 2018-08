Bowie'ga tutvus Kemp 1966. aastal. Laulja mängis hiljem tema lavastuses "Pierrot türkiisis". New York Posti teatel oli meestel põgus armulugu, kuid loominguline koostöö jätkus ka pärast selle purunemist, näiteks Ziggy Stardust and the Spiders from Marsi 1972. aasta turneel.

Kemp mängis ka filmides, näiteks "Õlgmehes" ja "Velvet Goldmine'is".

Miimikunsti õppis Kempilt ka lauljanna Kate Bush. Oma õpetajale pühendas Bush laulu "Moving".