President Vladimir Putin teatas rahvale tehtud pöördumises, et pensioniea tõstmist ei saa kuidagi vältida. Tegemist oli erakorralise avaliku telepöördumisega, mis pole Venemaal kuigi tavapärane.

Putin teatas, et kuna ajad on muutunud, tuleb pensionitõusu võimalikkust silmas pidades pensioniiga tõsta - vastasel juhul hakkavad langema nii palgad kui pensionid. Siiski teatas Putin ka ühe rõõmustava uudise - kui varem oli öeldud, et naiste pensioniiga tõuseb 63. eluaastale, siis nüüdseks on see number langenud 60-le ning seegi võib veel muutuda seoses laste arvuga.

Keskmine pension Venemaal kasvab 2019. aastal 15 400 rublani ehk 209,4 euroni, ütles töö- ja sotsiaalkaitseminister Maksim Topilin suve hakul päevalehele Izvestija.

Juunis kirjutas meedia, et kui praegu saavad Venemaal mehed pensionile 60 ja naised 55 aasta vanuselt, siis tulevast aastast hakkab pensioniga järk-järgult tõusma. Nii loodetakse meeste pensioniiga 2028. aastaks tõsta 65. eluaastale, naiste pensioniiga taheti esialgu tõsta 2034. aastaks 63. eluaastale.

Venelased valitsuse plaaniga aga rahul pole - pensioniea tõstmist puudutav petitsioon kogus veebis kolme päevaga üle 1,6 miljoni allkirja ning mitmetes linnades on suve jooksul korraldatud erinevaid protestiaktsioone.

Pensionireformi seaduse vastu võtmine peaks toimuma eeloleval sügisel.