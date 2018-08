Möödunud reedel palus Vabaerakonna juhatus nädalapikkust töörahu, ent ühe erakonna liikme sõnul kasutab esimeheks olev Andres Herkel ja tema meeskond aega ära selleks, et kindlustada esimehe tagalat, vahendab ERRi uudisportaal. Anonüümseks jääda soovinud vabaerakondlase sõnul püüavad Herkel ja tema meeskond võimalikust erakorralisest üldkoosolekust teha justkui usaldushääletust ning Herkeli tagala kindlustamiseks on hakatud liikmeid läbi helistama. Delfi andmetel on helistamise eestvedajaks erakonna aukohtu esimees Eino Muruste ning telefonivestluste käigus püütakse vabaerakonna lihtliikmeid veenda nii Herkeli headuses kui ka selles, et erakonnas on kõik hästi.

Erakonna vastasleer kaalub Murustet tema tegevuse tõttu aukohtusse kaebamist. Muruste ise ütles Delfile, et tema pole mingeid telefonikõnesid teinud ning sellekohased süüdistused on vastaspoole laim ning osa nende võitlustaktikast.

Igal juhul on õhus võimalus, et erakond kutsutakse erakorraliselt kokku. Selleks peavad oma soovi avaldama 64 liiget. Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juhi Heli Künnapase pöördumisele, mis nõuab Herkeli taandumist, on ERRi allika sõnul oma allkirja andnud 18 inimest, sealhulgas terve Harjumaa juhatus. Delfile olukorda kommenteerinud vabaerakondlane nentis, et erakonnasiseste pingete suurimaks põhjuseks on tõik, et Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp suhtuvad erakonda kui isiklikku ettevõttesse. Lisaks tegutsevat erakonna aukohtu esimees, tegevjuht ja kampaaniajuht mitte erakonna, vaid teatud huvigrupi heaks.