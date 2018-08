Millist probleemi lahendasid ministrid Urmas Reinsalu (I), Andres Anvelt (SDE) ja Jüri Ratas (KE) ning Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet (KE), kui politseinike saatel teisipäeva õhtul Kanuti aias vaatlust teostasid?

Kristen Michal, Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees: Avaliku korra ja turvatunde probleem Tallinnas on minu arvates reaalne ja see vajab muuhulgas linna ning politseilist tegevust. Ideed ja lahendused on selleks olemas – kirjeldan allpool. Küsimusele kõigepealt vastates, hulga kaameratega pargist läbijalutamine, enesepildistamine lahendas ministritel siiski vaid isiklikku ja parteilist probleemi. Sise- ja justiitsminister ei saa olla ministrid, kes kuulevad prioriteetsest kuritegevusest lehest. Varasema justiitsministrina (EV justiitsminister 2011-2012) meenutan, et juba 2005. aastal lepiti Laulasmaa deklaratsiooniga sisejulgeoleku prioriteediks kokku alaealiste suhtes ja poolt toimepandav kuritegevus.

Tallinna linnapea ja teiste juhtide vastutus on linnaplaneerimisele otsa vaadata – probleem ei tohi koonduda ühte punkti, noortel peab olema tegevust – ning ausalt anda vastus, milleks on Tallinnas palgal sajad pargivahid, keda munitsipaalpolitseinikeks kutsutakse. Ainult keskerakondlike ürituste turvamine ja omanike tülitamine ei saa olla vastus. Linnal on võimalusi tagada avalikku korda, nii lühikeses kui pikas vaates. Mainitud asjadega tuleb lihtsalt südamega tööd teha, mitte uskuda ja täita munitsipaalmeediat jutuga, et kõik on ideaalne.

Valitsusliikmed aga peaks aru saama, et Eesti inimesed ootavad tööd avaliku korra tagamisel ja turvatunnet, mitte palagani. Ükski valitsus ei asenda lapsevanemat, pedagooge ja vajadusel politseid. Kuid valitsuse tagada on, et pedagoogidel ja politseil õnnestub oma tööd teha ja sotsiaalsüsteemil märgata probleemseid noori varem. Erinevate ministrite kiirustamine parki ennast näitama indikeerib alltoonina ka valitsuse kehva usaldust, samamoodi kiirustasid Valga sünnitusmaja mittesulgema Ossinovski ja Ratas. Suletud ta on, nagu kadunud on Ossinovski.

Kokkuvõttes – eneseeksponeerimise asemel tuleks Tallinnal mõelda läbi Tallinna planeeringud, linnatänavate valgustus, liikumisteekonnad ning ka see, et problemaatilised noored ei koonduks ühte kohta, ei toimuks getostumist. Valitsuse ülesanne on suhelda haridus-, sotsiaal- ning sisejulgeoleku asjatundjatega ning küsida, mida tegelikult on probleemi ennetamiseks ja lahendamiseks vaja muuta. Tegelikult on need vastused laual olemas ja vean tordi peale kihla, et nende hulgas ei olnud lahendusena idee saata ühte parki ühekordselt rohkem valitsusliikmeid koos ihukaitsega, kui seal on lapsi.