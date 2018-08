Michael Douglase poeg Cameron avaldas härdust tekitava foto, kus tema tütretirts uudistab oma 101aastast vanavanaisa Kirk Douglast.

"ARMASTUS," allkirjastas narkokuriteo eest aastaid vanglas istunud, kuid nüüd tubli pereisa elu elav Cameron oma Instagrami pildi.

View this post on Instagram LOVE A post shared by Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas) on Aug 27, 2018 at 8:25pm PDT

Detsembris sündinud Lua Izzy, kelle ema on Cameroni elukaaslane Viviane Thibes, on juba hakkaja kaheksakuune. Ajakiri People märgib, et tirtsu teine eesnimi on austusavaldus Kirkile. Issur Danielovitchi nime all sündinud filmistaari hüüti noorpõlves Izzyks.