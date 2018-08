13. septembril alustab ETV eetris uues kuues „OP+“, mida Margit Kilumetsa kõrval hakkab juhtima ka armastatud näitleja Margus Tabor, kes tunneb head meelt taas kultuuri keskmes olemisest, vahendab Menu.ee

Tabor tõdes, et „OP+” on tema jaoks roll nagu iga teine. „Ma ei ole ajakirjanik, ma ei suuda neid küsimusi kodus valmis mõelda ja Margitile redigeeritult ära saata. Aga minu relv on see, et ma lähen kohapeale ja ütlen tere,” kommneteerib Tabor oma esimest intervjuud.

Teemasid pole Tabor ja Kilumets omavahel ära jaganud ning Tabor ei võta teatriuudiseid ainult enda õlgadele.

