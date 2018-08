Maris Lauri kirjutab oma blogis, et uus majanduskriis tuleb kindlasti, kuid mitte samasugune kui oli eelmine.

"Majanduskriis tuleb. Alati. Sest majandus toimib tsükliliselt: on paremad ajad, millele järgnevad kehvemad, et siis jälle paremad tulla saaksid. Selline võnkumine on paratamatu ja hädavajalik," väidab Lauri.

Lauri sõnul ei tule uus majanduskriis tõenäoliselt neil põhjustel, mida oleme juba kogenud. "Uus kriis tuleb siiski loomult teistsugune: Eesti majandus jookseb kinni tööturul toimuva tõttu. Seda pundart aga pole lihtne lahti sõlmida. Üks asi on see, et sisulised lahendused on suures osas pika vinnaga, ebamugavad, kulukad, aga kõige hullem väga paljude inimeste jaoks – nõuavad oma harjumuste ja mõtlemisviisi muutust," seletab ta.

Lauri arvates on oluline, et tehtaks kõik, et inimesed, kes tahavad ja suudavad töötada, saaks seda teha. Selleks tuleb lõpule viia tööhõivereform, tegeleda sobiva töö leidmisega hädasolevate 50-60aastastega ning muuta töö paindlikkumaks, et avaneks rohkem võimalusi töötada osaajaga, ajutiselt või ka kodust. Nii saab tööturule kaasata ka töötada soovivaid pensionäre, lastega kodus olijaid ja puuetega inimeste hooldajaid.

Ta peab uuest kriisist välja tuleku võtmeks haridust. "Eesti kool on tugev, aga seda saab teha paremaks. Me peame kõik õppima, kogu aeg. Elukestev õpe ei ole sõnakõlks, vaid hädavajalik ja loomulik osa tänapäeva ja tuleviku elust," ütleb Lauri.