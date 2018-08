"Ma ei tea kui kiiresti liigub edasi selline kasvatamusest tingitud ja lollustest vohav lapse kasvatamise metoodika. Arvan, et kui juba Tallinnas üks noor tõugati trammist välja, maaslamajat kambaga peksti, siis kes või mis annab garantii, et relvad ei tule mängu. Kaugel on järgmine koolitulistamine? Kaugel on surnuks peksmine või mõni muu kuritegu," küsib postituse autor.