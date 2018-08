Ärge saage sõnast „rämps“ valesti aru – need kaks tundi kinos möödusid naerupisarate saatel, sest vaatajatele pakutakse niivõrd hullumeelset jaburust, et seda on võimatu mitte nautida. Film sellest, kuidas Statham ja tema lustakad semud eelajaloolise mitmekümne meetri pikkuse superhai Megalodoniga kemplevad, laob debiilsusele alla parajalt tugeva vundamendi, mida ei lükka pikali ka kohati erakordselt halb näitlemine.

Aga ei, see pole tähtis. Tähtis pole ka see, et osa dialoogist on totaalselt mõttetu ning ma ei pea silmas siin klassikalist ekspositsiooni („Oi, see liik on juba ammu välja surnud, aga kui nad veel eksisteerisid, siis kaalusid na X kilogrammi ja olid X meetrit pikad!“), vaid kommentaare miljardärist ärimehe hiina keele oskuse kohta, torkeid alkoholismi käes vaevleva Stathami paadiparandusoskustele või teab mida veel. Tähtis pole isegi see, et osad tegelased norivad Stathamiga lihtsalt seetõttu, et stsenaarium seda ette näeb, mitte et nende taoliselt teguviisil ka reaalne õigustus ja tõepõhi all oleks.

Tähtis on aga, et Mariaani süviku all on omaette kiht vett, mis sisaldab endas ennenägematuid kalu ja muid elukaid. Tähtis on, et hull miljardär on ehitanud vee alla klaasist seintega uurimiskeskuse. Tähtis on, et Jason Statham jõi peale ebaõnnestunud päästmiskatset 5 aastat järjest alkoholi, aga suutis sellest hoolimata säilitada enda herakleslikku musklis keha.

Tähtis on, et mu kolleeg, kelle arust oli film lihtsalt kohutav ning kes andis tagasiteel kontorisse linateosele IMDB-s 3 punkti 10st, kaalub praegu seda teist korda kinno vaatama minna, märkmiku ühes võtta ja kõik rumalad momendid paberile kirja panna. Ma loodan, et ta teeb seda ning võtab kaasa väga paksu kaustiku.

„Meg“ on – nagu juba öeldud sai – rämps, aga neetud, kui see pole üks tänavuse aasta lõbusamaid kinoelamusi!

