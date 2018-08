"Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust kirjutab, et Priit Toobali vend Indrek Toobal tegi naisele tapmisähvarduse.

"Täna pärastlõunal postitas Indrek Toobali nimeline isik "Kuuuurija" fännilehele avaliku postituse, milles teatas: "Kui selle eetrisse lased, siis sured!". See postitus oli kirjutatud Priit Toobalit puudutava loo juurde," jagab naine Kuuuurija kodulehel.

Lust hakkas uurima, kes on hirmuäratava postituse taga ning oli šokeeritud, kui avastas, et tegu on vähemalt viis korda kriminaalkorras karistatud isikuga. "Sain avalikest allikatest üsna kiiresti teada, et tegu on Keskerakonna liikme ja Priit Toobali vennaga."