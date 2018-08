Väidetav tulistaja on kuriteo toimepanemises kahtlustatavana kinni peetud. Hetkeseisuga ei ole toimunud konflikti põhjust teada, juhtumi osapooled ei ole omavahel tuttavad.

Ööl vastu 29. augustit leidis Kasispea külas aset konflikt, mille käigus tulistas esialgsetel andmetel alkoholijoobes 59-aastane mees registreerimata püstolist Mauser 36-aastast meest kõhtu. Kannatanu viidi haiglasse, praeguseks on ta lastud kodusele ravile.

Mis öösel täpsemalt juhtus, pole päris selge. "Külamees oli politsei välja kutsunud, et siin tehakse metsatöid, rikutakse öörahu ja varastatakse metsa," teab kohalik metsamees pajatada.

"Politse tuli siis kohale ja rääkis mul paarimehega. Küsis raieõigust. Paarimees aga ei oska eesti keelt ja ei saanud Eesti politseist aru. Valis siis ülemuse numbri ja andis telefoni politseinike kätte. Politsei oli ülemusele öelnud, et metsa varastatakse. Ülemus seepeale, et ei varastata midagi ning lubas kohale tulla," räägib ta.

SÜNDMUSPAIK: Kassipea külas tulistati meest. (Liis Vaksmann)

"Ülemus mul ise ka tegelikult vene keelt ei oska ja võttis isa tõlgiks kaasa," seletab külamees. "Tegelikult tal isa tavaliselt suhtlebki mu paarimehega otse. Ja nüüd siis võttiski ta metsa nii oma isa kui ema kaasa, kuid seal enam politseid kohapeal polnud. Ülemus keeras siin auto ringi ja läks vaatama, mis siin toimub ja saigi tina. Ühe kätte ja teine riivas kõhtu," teab ta rääkida.

"Siis kutsuti uuesti politsei välja koos kiirabiga. Verekaotus oli tal nii suur olnud, et kiirabi autos viskas ikka pildi tasku, kuid õnneks mitte midagi tõsist."

Nii metsamees kui kohalikud elanikud teavad öelda, et paugutamist on sealkandis tihtipeale kuulda. "Ka politseiga on selle pärast tulnud tegemist teha," teab metsamees lisada.