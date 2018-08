„Ei mõelnud pikalt – ütlesin ikka kohe, et saame kokku, vaatame ja proovime,“ räägib lauljatar Grete Paia, kellele pakuti mõni aeg tagasi rolli Kanal 2 uues sarjas „Teine võimalus“. „Tegelikult oli mul juba mõnda aega tagasi tekkinud mõte, et huvitav, kui mul avaneks võimalus mõnes Eesti filmis või seriaalis kaasa lüüa, kas saaksin hakkama. Palju ei läinudki, kuni see telefonikõne tuli.“

Grete räägib, et ühel päeval ühendus temaga üks sarja produtsente, Marek Toompere, kes soovis teda kutsuda uue sarja casting'ule. „Ülejärgmisel päeval käisin režissööriga casting'ul ning juba paari päeva pärast teatati, et roll on minu."

Lauljatar ütleb, et tegu on tema esimese nii-öelda päris näitlemiskogemusega. „Eks kooliajal on ikka igasugu nalja tehtud ja praegu meenub mulle eredaimalt, kuidas sain põhikooliajal kunagi kooli teatriõhtul vanapaganat mängida,“ meenutab Grete muiates ja lisab, et see roll sobis talle nii hästi, et ta sai lausa eripreemia. „Rohkem mulle sellest ei meenu, aga sarvede ja suure karvase kasukaga ma seal sukkpükstes igatahes ringi jooksin,“ naerab ta. „Näiteringis ega etlemas pole ma kunagi käinud, minu aeg ja energia läks tollal tennisele ja bändi tegemisele.“

Grete Paia sarja võttel (Erakogu)

Eluterve huumoriga seriaal „Teine võimalus” viib vaataja Ida-Virumaal asuvasse Tuleviku külla, mis on tööpuuduse ja väheneva elanikkonna tõttu muutunud täielikuks perifeeriaks. Et päästa küla viimsest hävingust ja tuua sellele rohkem tähelepanu, otsustavad elanikud viimases hädas kollektiivselt osa võtta tõsielusarjast. „Teise võimaluse“ tegijad on ka „ENSV“ taga ning lisaks Gretele teevad seal veel kaasa Indrek Ojari, Elina Reinold, Egon Nuter, Ain Mäeots, Liina Tennosaar, Tõnu Kilgas ja paljud teised.

Grete kehastab üht külaelanikku, kelle ümber kogu trall käib ning seega on tal sarjas pigem suur roll. „Nimi on mul Sigridly ja lihtsalt öeldes olen külabeib või -kaunitar,“ paljastab ta. „Kõige enam soovib minu etendatav karakter kuulsaks saada, aga ta ei ole veel päris kindel, kuidas täpselt. Ta on proovinud selleks juba nii mõndagi teha, kuid seni pole õnneks läinud.“ Grete muigab kavalalt, et kes tahab rohkem teada, peab pisut ootama, kuni sari ekraanile jõuab.

Grete Paia sarja võttel (Erakogu)

Kui palju Gretel oma karakteriga sarnasusi on? „Beibe-tüüpi pole ma oma olemuselt vast kunagi olnud,“ ütleb ta. „Riietumise osas – selline vähe tibilikum - võin veidikene sarnasusi tõmmata enda põhikooli lõpu ja gümnaasiumi algusaegadega. Aga ka tollal jäin sellest õigest prototüübist ikka päris kaugele maha.“

Grete kinnitab, et võtteperiood on olnud väga kihvt. „Olen heas mõttes üllatunud, kui vaba õhkkond iga kord on olnud ning mis peamine - hea huumor on garanteeritud.“ Naine tunnistab, et omajagu hirme oli tal enne sarjas alustamist küll. „Eks ma esialgu ikka veidi pelgasin, et mis mina, amatöör, nüüd lähen sinna nalja tegema. Mõtlesin, et teised on ikka profid ja kindlasti vaadatakse minu peale kuidagi teisiti. Tegelikkuses olid kõik väga toredad, toetavad ja julgustavad!“

Mõnus huumor käib näitlejatel platsil pidevalt kaasas ja Grete sõnab, et neil on juba tekkinud ka mõningad sisenaljad. „Suuri äpardusi ma ei oska vel välja tuua. Usun, et mahlakamad seigad hakkavad aset leidma lõpupoole.“

Igatahes on Grete uues ametis väga rahul. „Põnev on, tõesti! Täiesti uus väljakutse ja enese proovilepanek. Hetkel ei võta ma seda kuidagi veel tööna, hasart on ikka täiega sees,“ sõnab ta. „Igal juhul, kui mul see nüüd välja tuleb ja hiljem lõppresultaati nähes ei pea kahe käega peast kinni hoidma ja valude käes oigama, olen ka edaspidi nõus sellelaadsetes põnevates projektides kaasa lööma.“