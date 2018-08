Puiatu erikoolis olles puutus ta aja jooksul kokku väga erinevate noortega ja ta teab oma kogemusest öelda, et kõige esimese asjana tuleb välja selgitada põhjus, miks noored omavahel kaklevad. Ta märgib, et ajakirjanduse põhjal tundub, et praegusel hetkel tekivad jamad alkoholi tarvitamise tõttu.

Arvo Reedik on 2009. aastal suletud kurikuulsa Puiatu erikooli viimane direktor, seejärel suundus ta Viljandi vangla juhi ametikohale. Problemaatiliste kodanike aitamine ja rehabiliteerimine on Reediku jaoks tuttav teema.

Puiatu erikooli viimane direktor Arvo Reedik usub, et šokivangistus või erikooli saatmine pargis viina joovat ning rusikatega vehkivat teismelist ei aita. "Kellegi kinni panemine peaks olema viimane lahendus," usub ta.

"Politsei töö oleks siinkohal põhiline. Kui noored ikka seal suitsevad, joovad ja tarvitavad narkootikume, siis peaks politsei kindlasti sekkuma," leiab Reedik, kelle sõnul on pragune seis ebanormaalne – alaealised suitsetavad avalikus kohas südamerahus ja politsei ei tee suurt midagi.

"Kui lapsed on joogised, siis politsei peaks joobe korralikult fikseerima. Kui palju on nad joonud, korjama seltskonna kokku, viima jaoskonda ja kutsuma papad ning mammad järele. Seejärel on juba menetlused. Samamoodi tuleks käituda ka narkojoobe korral," ütleb Reedik.

Kui paljude meelest on pargis märatsevate noorte ohjeldamiseks sobiv vahend šokivangistus või erikooli saatmine, siis Reediku sõnul alaealise vangi panek olukorda paremaks ei tee.

"Mina ei ole oma pika karjääri jooksul näinud sellist asja, et üks vangla kedagi parandaks. Võib-olla täiskasvanule see mõjub, aga noorele mõjub see pigem vastupidiselt," arvab Reedik. "Kellegi kinni panemine peaks olema viimane lahendus. Kui tõesti muud üle ei jää, aga mina ei saadaks neid erikooli," lausub Reedik.