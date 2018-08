Millist probleemi lahendasid ministrid Urmas Reinsalu (I), Andres Anvelt (SDE) ja Jüri Ratas (KE) ning Tallinna Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet (KE), kui politseinike saatel teisipäeva õhtul Kanuti aias vaatlust teostasid?

Urmas Reitelmann, Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees: Loomulikult hammustab iga tähelepanelik kodanik läbi, et ministrite jalutuskäik pargis on odav propagandatrikk. Pole midagi lihtsamat, kui rääkida kaamerate ees pea viltu ja murelik ilme näol vajadusest rohkem kaasata, hoolida, ennetada, hoiakuid kujundada. Paraku see noortekampade probleemi ei lahenda. Pargis kondamise asemel võiksid sise- ja justiitsminister võtta vaevaks astuda mõnel õhtul sisse kesklinna politseijaoskonda ning küsida patrullpolitseinike käest hinnangut olukorrale ja nende nägemust lahendustest. Ministeeriumite kabinettides lahustunud ja ilustatud analüüsid ei asenda igapäevaselt tänavail patrullivate meeste ja naiste kainepilgulist kokkuvõtet asjade seisust: ei ole mingit kasu noorte jaoskonda toimetamisest, kui nad sealt paar tundi hiljem välja jalutavad, saanud taaskord kinnitust oma karistamatusest.