Kõige hullem on see, kui kool eirab noorukite halba käitumist, ütles Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kolmapäevases "Vikerhommikus" Tallinna noortejõukudest rääkides.

Aguri sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et politseijuhid väidavad, et kuritegevus pole oluliselt suurenenud. Tema arvates ei tohi kurjusele ja labasusele kohta olla ning selle suhtes peab kehtima nulltolerants.

Kuna jutt käib Tallinna noortest vanuses 13-19, siis järelikult on laamendajad ja provotseerivalt käitujad Tallinna koolide õpilased. "Küsimus on see, kas koolid ja koolijuhid teavad, kes neil õpivad ja milline on nende inimeste kultuuritaust ja kuidas on kool õpetanud ja mõjutanud selle noore inimese kasvamist. Loomulikult teine pool on kohe kodu seal juures, aga igal juhul ei tohiks pead liiva alla peita," on Agur veendunud.

Direktor väitis, et pöördus ka oma kooli õpilaste poole ning lubas, et kui ta peaks tuvastama, et ka mõni Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane sellises kambas osales, võtab ta selle õpilase suhtes isikliku vastutuse. "Loomulikult me ei viska teda välja. Noorega peab rääkima, teda toetama, leidma käitumise põhjused, teda mõjutama ja mõistma," ütles Agur ja lisas, et ta loodab, et teiste direktorite seisukohad selles küsimuses on samasugused. "Kõige hullem on vaikivalt mööda vaatamine ja õla kehitamine, et mida mina teha saan."