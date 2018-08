Ühel suurejoonelisel peol võetakse kokku Eesti 100. aasta juubel ja Hipodroomi 95. sünnipäev!

Sel harukordsel päeval kohtuvad Tallinna hipodroomil jõud ja kiirus, elegants ja pidulikkus!

Täpselt nii nagu ühel ammusel novembripäeval, mil hipodroom avati esmakordselt, on ka nüüd oodatud kõik tallinlased ja Tallinna külalised. Täpselt nii nagu toona, lähevad starti meie kõige kiiremad traavlid.

Me ei saa garanteerida külastajate silme all sündivat uut rajarekordit, kuid hobused on treeninud kui pöörased ja ka treenerid ei ole endale armu andud. Kuna hipodroomi rajarekordid purustatakse tavaliselt suve lõpul, on nüüdki kõik võimalik.

Meie kõige kiiremad hobused lähevad Eesti juubeli auks esimest korda rajale (distants 1600 meetrit) mõõtu võtma umbes kell 13.10 Teist korda on samad hobused rajal (distants 2100 meetrit) kell 15.00. Nende jooksudega kiiremat koguaega näidanud hobune ongi kiireim kogu riigis ning karikasarja Eesti100 võitja!

Sel päeval näidatakse möödunud sajandi Eesti kunsti suurkuju Karl Bruman jun. kahte maali. Eesti post esitleb uhkusega uhiuut ümbrikule trükitud marki (tervikasja) ja kogu päeva meelolu loob võimas puhkpilliorkester.

Allameetri rahvast ootab lasteala koos nende ootustele vastavate tegevustega. Sadulatud on ka hulk õige väikseid hobuseid, kelle seljas ratsa sõita.

Suuremad külalised saavad ratsutamiseks valida kõrgemaid hobuseid või lustida hoopis kaarikus. Korraldatakse õnneloos ja enne võistlusi tuleb esitamisele hobushow.

Väravad avatakse kell 11.00 – siis on juba ootamas pannkoogid koos hommikukohviga. Päeva põhiprogramm saab stardi kell 12.00 ja kestab vähemalt viieni pärastlõunal.

