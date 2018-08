Olenevalt aastaajast kogeme õues ja siseruumides väga erinevat valguse taset, mis avaldab tugevat mõju meie meeleolule ja töövõimele. Sügis-talvisel pimedal ajal vajame lisaks loomulikule valgusele ka tehisvalgust. Eesti Sisearhitektide Liidu liige, TTÜ Tartu Kolledži arhitektuurse kujundamise ja EEK Mainor valgustustehnika ja värvuspsühholoogia õppejõud Aivar Oja selgitab valguse mõju ja kvaliteedi olulisust: „Silmade, meie tähtsaima meeleorgani kaudu, jõuab ajuni enam kui 80% ümbritsevat keskkonda puudutavast informatsioonist. Seetõttu on väga oluline valguse kvaliteet, mis võimaldab meil aduda ümbrust adekvaatselt või füüsiliselt hajusamalt.“

Erinevad valgusallikad mõjuvad erinevalt

Lihtsustatult võib erinevate valgusallikate edastatava valguse värvust jagada soojaks, külmaks ja nende kahe pooluse vahepealseks. Füüsikas nimetatakse seda nähtust värvustemperatuuriks. Soojal ja külmal valgusel on meile erinev psühholoogiline mõju – näiteks võib öelda, et äsja müügilt eemaldatud hõõglambid olid oma soojema valgusega ideaalsed uinutajad, samas kui moodsad LED-lambid mõjuvad oma külmema valgusega virgutavalt.

Parim kunstlik valgusallikas on võimalikult lähedane looduslikule valgusallikale ja katab kõiki valgusspektri lainepikkusi. Teadusuuringud näitavad, et igal päikese spektrivärvusel on organismi elunditele oma kindel mõju ning et sageli saavad haigused alguse just siis, kui organism ei saa piisaval määral mõne spektrivärvusega valgust. Tehisvalguses mõningad värvid kas puuduvad või on nõrgalt esindatud ja seetõttu võib kunstlik valgustus tuua kaasa terviseprobleeme.

Päevavalgus ja värvide mõju ruumis

Valgustid nurgas

Kuigi valgusallikate tehnilisi omadusi arendatakse üha edasi, ei ole siiani suudetud päevavalgust täielikult jäljendada. Ka täisspektraalset lampi kasutades ei ole võimalik loodusest saadavat valgust asendada.

Lisaks lampide valikule tuleb siseruumides pöörata tähelepanu ka dekoratsiooniks kasutatavatele värvidele, mis võivad üht või teist tooni paremini esile tuua ja seeläbi ka meeleolu mõjutada. Värvide mõju ruumis haakub igati valguse mõjuga, sest vaid loodusliku valguse juures on võimalik näha värve nende õigetes toonides. Valgus ei mõjuta aga üksnes seda, mida ja kuidas me näeme, vaid ka paljusid teisi organismi protsesse, millest üheks olulisimaks on ööpäevarütm.

Valguse mõju tervisele

Kodukontorisse ja tööruumi sobivad hästi…

Loe edasi Bauhofi remondiblogist!