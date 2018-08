Ruhnu uueks vallavanemaks valiti Siim Avi. Uus vallavanem kinnitatakse ametisse septembris, seni töötab Avi volitusteta, kirjutab Meie Maa.

Saarel on Avi seni käinud neli korda ja kuna tal on varasem töökogemus Kagu-Eesti väikseima valla ehk Piirissaare valla juhtimisest, siis usub ta, et see aitab Ruhnu kogukonda lihtsamini sulanduda.

“Kogukond on ettevõtlik, avatud ja siiras, aga ka isepäine nagu saarerahvas ikka,” hindas Avi ja lisas, et koostöö on kindlasti võtmesõna. “Väikevalla juhtimine on kui malemäng, kus ei või ühtegi nuppu laualt kaotada.”